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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا حدث أثناء زيارة مدير الموساد الإسرائيلى إلى قطر؟

مدير المخابرات الإسرائيلية
مدير المخابرات الإسرائيلية "الموساد"

أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر دبلوماسي، إن مدير جهاز المخابرات الاسرائيلي "الموساد" ديفيد بارنيع التقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل الثاني، الجمعة، لإجراء محادثات حول استئناف المفاوضات غير المباشرة بشأن إطلاق سراح الرهائن.

وقالت المصدر لشبكة CNN، إن اللقاء بين ديفيد بارنيع ومحمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني كان إيجابيا، لافتا إلي أن إسرائيل وحماس لا تتحدثان مباشرة مع بعضهما البعض.

ويأتي الاجتماع بعد إلغاء رحلة أخرى كان من المفترض أن يقوم بها برنيع إلى الدوحة في وقت سابق من الأسبوع من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع الأخير تم التخطيط له قبل أن يقتل الجيش الإسرائيلي بطريق الخطأ 3 رهائن إسرائيليين في غزة يوم الجمعة، لكن هذا الحادث زاد من إلحاح المحادثات.

وعلى جانب آخر، قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، يوم الخميس، إن حكومة الحرب الإسرائيلية شعرت أن “الظروف ليست مناسبة” لمحاولة استئناف المحادثات.

وتعمل قطر والولايات المتحدة على محاولة إحياء المفاوضات، من خلال تقديم مقترحات جديدة لإطلاق سراح أكثر من أكثر من 100 رهينة في غزة.

وأدت هدنة الشهر الماضي إلى أول توقف للقتال بعد أسابيع من الصراع، وشهدت تبادل الرهائن الإسرائيليين – معظمهم من النساء والأطفال – بالسجناء الفلسطينيين.

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