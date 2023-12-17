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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية

جدول الامتحانات
جدول الامتحانات

اعتمد  عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى للعام الدراسى 2023/2024. 

ووجه محافظ القليوبية، سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب.

وجاءت الجداول على النحو التالى:
الصف الثانى والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي:
• تبدأ الامتحانات من الاربعاء 10 يناير الى الخميس 11 يناير 2024
 الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تعليم مجتمعي
• تبدأ الامتحانات من الخميس 11 يناير وحتي الاثنين 15 يناير 2024
الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (عام)
• تبدأ الامتحانات اعتبارا من الاربعاء 10 يناير الى الاثنين 15 يناير 2024
الصف الرابع والخامس والسادس  والسابع الابتدائي (صم)
• تبدأ الامتحانات اعتبارا من الاربعاء 10 يناير وحتى الأحد 14 يناير 2024 
الصف الثامن الابتدائي (صم)
• تبدا الامتحانات اعتبارا من الخميس 11 يناير وحتي الاثنين 15 يناير 2024 
الصف الرابع والخامس الابتدائي (مكفوفين)
• تبدا الامتحانات من الاربعاء 10 يناير وحتي الاثنين 15 يناير 2024 
الصف السادس الابتدائي (مكفوفين)
• تبدا الامتحانات من الخميس 11 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024
النقل الاول الاعدادى العام والرياضي والصم والمكفوفين 
• تبدا الامتحانات من الاربعاء 10 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024 
النقل الثاني الاعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين
• تبدا الامتحانات من الاربعاء 10 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024 
النقل الاعدادي المهني
• تبدا الامتحانات من من الاربعاء 10 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024 
شهادة اتمام الدراسة للتعليم الاساسى العام والرياضي 
• تبدا من الاربعاء 17 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024 
شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي المهني والصم والمكفوفين
• تبدا من الاربعاء 17 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024
شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي المهني 
• تبدأ من الاربعاء 17 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024
شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي للصم والمكفوفين
• تبدأ من الاربعاء 17 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024
النقل الثانوي الفني للصم
• تبدأ من اربعاء 10 يناير وحتى الاربعاء 17 يناير 2024 
النقل الاول والثانى الثانوي للمكفوفين
• تبدأ من الاربعاء 10 يناير وحتى الخميس 18  يناير 2024 
النقل الاول والثانى الاعدادى العام والرياضي
• تبدأ من الاحد 14 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024 
على أن تبدأ اجازة نصف العام الدراسي اعتبارا من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر لمدة اسبوعين

وشدد المحافظ، على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

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القليوبية محافظ القليوبية بداية امتحانات الصف الثانى الثالث الابتدائي

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