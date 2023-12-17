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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مواقف كوميدية بين شيري عادل وعمر الشناوي في برومو مسلسل الوصفة السحرية..صور

صدى البلد

طرح الحساب الرسمي لمنصة  WATCH IT على موقع إنستجرام ، البروموالرسمي  لمسلسل «الوصفة السحرية» ، من بطولة شيري عادل وإسلام جمال وهيدي كرم.

 

وظهر خلال البرومو علاقة حب وزواج تجمع بين الفنانة شيري عادل وعمر الشناوي، ولكن يحدث بينهما مشكلات بطريقة كوميدية وإجتماعية بين الأزواج ، ويناقش العمل أكثر من مشكلة زوج وزوجة وحياتهم الاجتماعية.

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والعمل يناقش عددا من القضايا الاجتماعية، خاصة العوائق والمشكلات التى تواجة المقبلين على الزواج حديثاً، والمشاكل التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج. 

مسلسل “الوصفة السحرية” تدور أحداثه فى إطار 45 حلقة من بطولة  شيرى عادل، وإسلام جمال، وميرهان حسين، وعمر الشناوى، وبسمة داود، ولقاء سويدان، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

ويذكر أن مسلسل حكايات جروب الدفعة آخر أعمال شيري عادل، وضم العمل عدد كبير من النجوم الشباب ومن أبرزهم: عمرو وهبة، ولاء الشريف، أسامة الهادي، بسمة داود، صفاء الطوخي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد عبد السلام، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول أصدقاء وبينهم قصص حب، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

مسلسل الوصفة السحرية منصة WATCH IT أحدث أعمال شاهد أبطال الوصفة السحرية

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