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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فلسطين في القلب.. أمسية شعرية غنائية للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ أمسية شعرية غنائية بعنوان"فلسطين في القلب" تحييها فرقة المركز الموسيقية بمشاركة الشاعر الكبير محمد بهجت.

وذلك في تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣م، بمسرح مركز الهناجر للفنون.

يتضمن برنامج الأمسية؛ إلقاء الشاعر محمد بهجت لأشعار: "الله معك"، "يا برتقال أخضر وجديد"، "أنا عربي"، "مسحراتي القدس"، "إن نصر الله قريب"، "مسحراتي التراب المريمي"، "الأرض بتتكلم عربي"، "سينا أرض مصرية"، "عروسة من سينا".

ومجموعة متميزة من الأغاني التراثية؛ غناء الفنان أحمد محسن: "الأرض بتتكلم عربي"، "زهرة المدائن"، "القدس دار السلام"، "القدس العتيقة"، "عربية يا أرض فلسطين"، "سكت الكلام"، "أخي جاوز الظالمون المدى"، "حبيبتي من ضفايرها طل القمر"، "اسلمي يا مصر".

وزيرة الثقافة شئون الإنتاج الثقافي خالد جلال القدير إيهاب فهمي فلسطين في القلب فرقة المركز الموسيقية

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