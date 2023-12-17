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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل رقيب وإصابة جندي من جيش الاحتلال في غزة بجروح خطيرة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل الرقيب بوريس دونافيتسكي في معارك  بقطاع غزة.

وأوضح أنه “في المعركة التي قتل فيها الرقيب دونافيتسكي، أصيب جندي احتياطي يخدم في الكتيبة بجروح خطيرة”.

وفي وقت سابق، اعترف قائد عسكري سابق في جيش الاحتلال بحجم الخسائر التي تكبدتها القوات الإسرائيلية منذ حرب غزة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

واعترف موشيه كابلنسكي قائد لواء جولاني الأسبق أن  اللواء خسر منذ 7 أكتوبر ربع قواته، مشيرا إلى أن حجم الخسائر في الأرواح كبير  وجرح وقتل 82 ضابطا وجنديا.

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وتصاعدت الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي في معارك غزة فأعلن الاحتلال تكبده أكبر خسائر في أكثر من شهر بعد نصب كمين لقواته بقطاع غزة.

ويدور قتال عنيف في شمال القطاع وجنوبه رغم مطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. 

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة

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