3500 جنيه ببداية 2024.. اتحاد العمال يعلن بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص

أكد مجدي بدوي، رئس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور من أول شهر يناير 2024، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور هو 3500 جنيه للعاملين في القطاع الخاص.

وأوضح بدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد، أنه لن يتم استثناء أحد من تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، مبينا أنه لا يوجد حصر حتى الآن بمن يشملهم الحد الأدنى للأجور.

وأشار بدوي، إلى أنه سيتم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بقيمة 3500 جنيه، من خلال مديريات العمل، وستلتزم كل المنشآت بالقرار.

ولفت بدوي إلى أنه فى حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل.