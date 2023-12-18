عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 : ازدهار كبير

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

تخطي صراعات الأنا في العلاقة وتأكد من قضاء المزيد من الوقت معًا، التحديات في المكتب ستجعلك أقوى، سيكون هناك ازدهار هذا الأسبوع وستكون الصحة العقلية والجسدية جيدة.

توقعات برج الحمل صحيا 

أنت بصحة جيدة هذا الأسبوع وسيشمل ذلك أيضًا الراحة من بعض الأمراض، سيكون الأطفال خاليين من الحمى الفيروسية ولكن ستكون هناك مشاكل في صحة الفم وكدمات طفيفة، قد تصاب الإناث بمضاعفات أمراض النساء التي قد تتطلب عناية طبية. 

توقعات برج الحمل مهنيا

لن تؤذي أي عوائق مهنية كبيرة حياتك الرسمية، كن إيجابيا في الموقف لضمان الإنتاجية. إذا كنت حريصاً على تغيير وظيفتك، فاختر النصف الثاني من الأسبوع، سيكون الانضمام إلى شركة ناشئة مفيدًا في حياتك المهنية حيث قد تحصل على المزيد من الفرص لإثبات همتك. 

برج الحمل اليوم عاطفيا 

توقع الصعود والهبوط في الحياة العاطفية، يجب تسوية الفواق البسيط باسم الغرور ومن الحكمة التوقف دائمًا عن التنقيب في الماضي، بعض العلاقات التي كانت على وشك الانفصال ستعود إلى المسار الصحيح. 

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة 

 سوف تكون مزدهرًا حيث ستتدفق الثروة من مصادر مختلفة. قم بتسوية جميع المستحقات المعلقة وفكر أيضًا في القيام باستثمارات واسعة النطاق بما في ذلك الأسهم والتجارة وأعمال المضاربة .

برج الحمل برج الحمل اليوم عاطفيا برج الحمل حظك اليوم برج الحمل اليوم برج الحمل حظك اليوم الإثنين برج الحمل مهنيا برج الحمل صحيا برج الحمل وحظك اليوم الأثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

الزراعة تكشف المستور في قضية البصل: الكميات المضبوطة لا يمكن تخيلها

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

صدمة في الزمالك.. هيئة المفوضين تقضي بـ استبعاد حسام المندوه من مجلس الإدارة

ترشيحاتنا

توقع فوز الأهلي على الاتحاد.. فيديو مذهل لـ أمح العالمي أثناء أدائه مناسك العمرة

فرج عامر يكشف أسرار فلومينينسي قبل لقاء الأهلي اليوم

نداء عاجل من الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المجتمع الدولي

السيسي في طريقه لولاية ثالثة.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات اليوم

أفضل تطبيقات لهواتف أندرويد في 2023

ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد سميكة.. أول بطل مصري عالمي فى الغطس.. لماذا قطعت رأسه؟

هل لعب المصري القديم كرة القدم؟.. الإجابة ستذهلك

باي باي موديست| كولر جاب آخره.. والأهلي يحسم مصير الفرنسي بالرحيل في هذا الموعد

الأخوان رايت .. كيف بدأت أول رحلة طيران ناجحة في العالم

فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ