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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

صدى البلد

قدمت مذيعة “صدى البلد”، ندى باهي، تغطية خاصة حول زيادة في المعاشات جديدة، حيث تم إعلان بشرى لـ ١١ مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين، إضافةً إلى تفاصيل الزيادة الجديدة للمعاشات وموعد تطبيقها وقيمتها.

وبحسب نص المادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2023، على أن زيادة المعاشات سنويًا بحد أقصى 15% يوم 30 يونيو من كل عام.

على أن يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو وذلك فى حال عدم صدور قرار بتبكير صرفها ، لذلك فمن المقرر أن يتم تطبيق زيادة المعاشات العام الجديد في 1 يوليو 2024.

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