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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: مطلوب عدم تناول أمور تتعلق بالقوات المسلحة إلا ببيان رسمي

احمد موسي
احمد موسي

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه تابع بعض الناس تتكلم في أمور خاصة بالقوات المسلحة وتتحدث دون علم وتتناول منشورات محدش عارف مين ناشرها.


ناشد موسى الجميع على الهواء خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه مطلوب عدم تناول أي أمور إلا ببيان رسمي عن المتحدث العسكري.


واستطرد: أرجو الجميع الانتباه لأني ألاقي الناس تكتب تويتات ومنشورات ومن غير الدخول في تفاصيل، في ظروفنا الحالية وخاصة في ظل الشائعات وحساسية الموقف هناك تهديدات غير مسبوقة ونلتزم ويكون لدينا الحرص الكامل في اللي بنقوله.
وواصل: أتمنى من الجميع ألا يتحدث عن القوات المسلحة إلا ببيان رسمي صادر عنها؛ لأننا في ظرف صعب، ويجب تقدير الوضع الحالي وحرب الشائعات التي نواجهها في كل دقيقة .


وأردف: أرجوكم محدش يمشي وراء أي كلام ومحدش يعرف حاجة ولا خبير ولا غيره، ونلتزم بما تصدره القوات المسلحة فقط ونعتمد على البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط.


وأكمل: أدينا شايفين الناس اللي بيغذوا حرب الشائعات ويريدون لنا الدخول في أزمة طول الوقت، ومحدش يردد أخبار وحاجات غير دقيقة ومش هتكلم في تفاصيل وهخلي كلامي بشكل عام.
واختتم الإعلامي أحمد موسى: متمشيش وراء أي حاجة واعتبرها هبد لأنك مش عارف مين اللي كاتبها وطالما أنها مصدرتش عن مصدر رسمي، وإحنا في وقت حساس جدا جدا.
 

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