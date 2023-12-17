الأوقاف تصدر الطبعة الرابعة لتفسير القرآن الكريم باللغة الإنجليزية

قالت وزارة الأوقاف إنه في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير بمختلف لغات العالم ، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية في ذلك ، وفي ظل عنايتها الواسعة بحركة الترجمة، ولا سيما ترجمة معاني القرآن الكريم ، تم إعادة طبع ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة "الإنجليزية" للمرة الرابعة لنخبة من أساتذة اللغات بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر الشريف.

نظمت وزار الأوقاف مساء أمس السبت، بعد صلاة العشاء: "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" حول موضوع: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ونماذج من تطبيقاتها في حياتنا اليومية.

وأكد أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة، وكانت المفسدة غالبة أو مساوية للمصلحة، فيقدَّم دفع المفسدة على جلب المصلحة، فإذا أراد شخص مباشرة عمل يتيح له مصلحة، ولكنه من الجهة الأخرى يستلزم ضررًا مساويًا لتلك المصلحة، أو أكبر منها يلحق بالآخرين أو بنفسه، فيجب أن يقلع عن إجراء ذلك العمل درءًا للمفسدة المقدَّم دفعُها على جلب المصلحة، وذلك لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، لِما يترتب على المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشرع.

وجاءت الندوات على النحو التالي: في مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، ومسجد بلال بن رباح (رضي الله عنه)، ومسجد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، ومسجد فاطمة النبوية، ومسجد الشربتلي، ومسجد الإمام الشافعي (رضي الله عنه)، ومسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، ومسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالنهضة، ومسجد المقطم، ومسجد التوحيد، ومسجد السيدة جويرية، ومسجد النور بالعباسية.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج بمسجد المحروسة، ومسجد مصطفى محمود، ومسجد نصر الدين.



وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج بمسجد العليمي، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بمسجد المدينة الرحمة.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم البرنامج بمسجد سيد الجامع الكبير.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بمسجد الهداية دمنهور.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم البرنامج بمسجد الوهاب.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بمسجد سيدي أبي الحجاج.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم البرنامج بمسجد الإيمان والتقوى.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بمسجد البقلي، ومسجد التقوى.