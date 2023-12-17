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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير تكشف تفاصيل مهمة عنه ومحتوياته

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

قالت منة طاهر منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، إنّ الزائر قبل أن يأتي إلى المتحف لديه خيارين بخصوص الحجز، مثل اختيار الحجر عبر الموقع الإلكتروني، اما الاختيار الثاني، فهو قطع التذكرة من مبنى التذاكر، وهذا الأمر يعتمد على اختيار الزائر.

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وأضافت طاهر خلال حوارها مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": “عندما ندخل المتحف المصري الكبير، فإننا نجد الساحة الخارجية، وأول قطعة أثرية ستقابلنا فيها، هو ”ميدان المسلة المعلقة"، وهي مسلة خاصة بالملك رمسيس الثاني، وهو الملك الذي لديه نصيب الأسد من المتحف، حيث إن فترة حكمه كانت طويلة جدا، كما أنه كان ملكا مميزا في الحضارة القديمة".

وأوضحت منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير: "الزائر يمكنه رؤية المسلة المعلقة بتصميم مختلف تماما عما نتخيله جميعا ونراه بشكل عام، ثم يأتي الدور على الواجهة الرئيسية وبها 7 أهرامات، فالرمز الهرمي جزء أساسي من تكوين المتحف المصري الكبير، ثم يمكننا رؤية أول قطعة أثرية داخل المدخل الرئيسي وهو الملك رمسيس الثاني، حيث إنه أول قطعة سترحب بالزوار، ومن ثم، فإن هذا الاستقبال الملكي رائع يليق بالزوار". 
 

 

 

 


 

المتحف المصري الكبير

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