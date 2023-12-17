هل يؤثر سن حارس فلومينينسي على أدائه أمام الأهلي في مونديال الأندية

كشف أحمد فوزي، حارس النادي الأهلي السابق، أن حارس مرمى فلومينيسي البرازيلي منافس الأهلي في نصف مونديال الأندية متميز جدا وسنه كبيرة ويبلغ 43 عاما وهذا عامل جيد له.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن خبرات حارس المرمى تزيد بعد الـ 30 وقدراته على الثبات بتزيد .



ولفت أحمد فوزي، إلى أن المشكلة لدى حارس النادي البرازيلي في العرضيات؛ لأن السرعة لن تكون مثل الأول وهذا إيجابي للنادي الأهلي.

وأشار أحمد فوزي، حارس النادي الأهلي السابق، إلى أنه يجب على النادي الأهلي أن يكون لعبه مثل أداء الشوط الأول في مباراة اتحاد جدة ويكون اللعب في المرتدات واستغلال الفرص.

