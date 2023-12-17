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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب غزة.. البكتيريا تنهي حياة جنود بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن جنودا إسرائيليين أصيبوا بجراح خطرة أثناء القتال في غزة توفوا بعد إصابتهم ببكتيريا مقاومة داخل المستشفيات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى في صفوفه منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 122، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مقتل الرقيب بوريس دونافيتسكي في معارك  بقطاع غزة.

وأوضح أنه “في المعركة التي قتل فيها الرقيب دونافيتسكي، أصيب جندي احتياطي يخدم في الكتيبة بجروح خطيرة”.

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وفي وقت سابق، اعترف قائد عسكري سابق في جيش الاحتلال بحجم الخسائر التي تكبدتها القوات الإسرائيلية منذ حرب غزة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

الاحتلال الاسرائيلي غزة

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