الصحة العالمية: 70% من الشهداء في قطاع غزة نساء وأطفال

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبرييسوس، اليوم الأحد، إن الأطفال والنساء يمثلون 70% من الشهداء في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

وجدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في بيان له، دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مشددا على أهمية السعي للتوصل إلى حل سياسي للخروج من هذه المأساة.

وأضاف جيبرييسوس أن قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة تحول إلى "حمام دم" وبات يحتاج إلى "إعادة تأهيل" بعد تعرضه لأضرار بالغة جراء القصف الإسرائيلي.

أشار إلى أن فريقا منها ومن وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، تمكن أمس من إيصال مواد طبية إلى مجمع الشفاء الواقع في غرب مدينة غزة شمال، وهو أكبر مستشفيات القطاع.

ولفت إلى أن "عشرات الآلاف من النازحين" لجأوا إلى هذا المجمع الذي "يفتقر" إلى المياه والغذاء.

وأضاف أن "الفريق (الذي زار المجمع) وصف خدمات الطوارئ بأنها "حمام دم"، مع وجود مئات المرضى المصابين داخله ووصول مرضى جدد في كل دقيقة"، مشيرة الى أن المرضى الذين يعانون صدمات يتلقون العلاج على الأرض وأن "وسائل تخفيف الألم محدودة جدا وحتى غير متوافرة".