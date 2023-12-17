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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

صدى البلد

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد”، ياسمين فتح الله، تغطية خاصة حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أنه بعد دخول الحرب الإسرائيلية على القطاع شهرها الثالث؛ تغيرت إسرائيل كثيرًا، وأصبح واضحًا أن هذه الكارثة تمثل نهاية المسيرة المضطربة لرئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو.

ويرى محللون، أن رئيس نتنياهو سيخوض حربا أخرى لا محالة؛ لإنقاذ مستقبله السياسي، عندما تنتهي الحرب العسكرية التي يخوضها في غزة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن المعارضة الإسرائيلية تستعد بالفعل لاستبدال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة إسرائيلية بديلة، تحت أنظار عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس.

وتحدث عن هذا الموضوع أيضا، عضو الكنيست، فلاديمير بيلياك، اليوم الأحد، وقال إن "حملة نتنياهو السياسية الحقيرة، مستمرة خلال الحرب، حتى في الوقت الذي ننعي فيه شهداءنا وأسرانا الذين قتلوا".

وهاجم عضو الكنيست الإسرائيلي، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلا: "لا يتحمل المسؤولية، ووقح، ولا يطاق".

وأكد عضو الكنيست الإسرائيلي انه ليس هناك وقت للمطالبة بالذهاب إلى الانتخابات، كما يعتقد انه من الضروري استبدال رئيس الحكومة لأنه فقد ثقة الشعب والعالم والنظام الأمني، ولكن رغم هذا في وقت الحرب، لا يمكن تغيير رئيس الوزراء، ويمكن إنشاء حكومة أفضل وأكثر قيادة من شأنها أن تساعد على تحقيق النصر".  

ومع مرور الأيام واستمرار العدوان الإسرائيلي علي غزة، تخسر حكومة نتنياهو كثيرا من أسهمها فضلا عن تراجع الدعم الدولي مع دولة الاحتلال وتراجع اللهجة الامريكية تجاه إسرائيل وحديث إدارة بايدن عن ضرورة إقرار جدول زمني للحرب الدائرة، وأيضا ضرورة التغيير في حكومة نتنياهو وتخلصها من العناصر المتطرفين التي أشعلت شرارة العدوان وتسببت في خسائر فادحة من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما سبق وحذر بايدن، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن تل أبيب ستفقد الدعم العالمي بسبب "قصفها العشوائي" على غزة.

أما مصير نتنياهو بعد انتهاء الحرب على غزة، فهذا تم التحدث عنه وتوضيحه في تحليل نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل"، يوم الجمعة الماضي، بعنوان "الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل تحبط بايدن، ونتنياهو أيضا يشكل عقبة أمام رؤيته"، وأظهر هذا التحليل "المأزق" الذي يعاني منه نتنياهو مع اضطراره للاحتفاظ بشركائه اليمينيين في الحكومة.

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