العمر مجرد رقم.. ليلى علوى تثير الجدل بمهرجان الجونة

حرص نجوم الفن على حضور العرض الأول لفيلم “آل شنب” الذى عرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الجونة فى دورته السادسة.





وشاركت الفنانة ليلى علوى جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام اطلالتها على السجادة الحمراء..





وتالقت ليلي علوى بفستان اسود قطيفة ذات فتحه من الساق و اتسم بستايل الاوف شولدر وهو ما علق عليه البعض من الجمهور :" العمر مجرد رقم".





ومن الناحية الجمالية أعتمدت على وضع المكيآج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.









ومن أبرز نجوم الفيلم الذى حرصوا على الحضور ، ليلى علوي، لبلبة، أسماء جلال، خالد سرحان، هيدي كرم والمخرجة كوثر بن هنية ، هنا شيحة، محمد كريم، إنجي كيوان، سينتيا خليفة، المخرجان كريم الشناوي وعمر الزهيري وتامر حبيب، ونسرين طافش.