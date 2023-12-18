فرج عامر يكشف أسرار فلومينينسي قبل لقاء الأهلي اليوم

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، نصائح للنادي الأهلي قبل مواجهة نظيره البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وكتب عبر فيسبوك: “فريق فيلوميننسي البرازيلي الذي سوف يقابل الاهلي في نصف نهائي كاس العالم غدا، بيلعب بطريقة غريبة جدا، بيلعب علي طريقةً البلاي ستيشن ، يتجمع الفريق في ناحية واحدة فقط وغاليا ناحية الباك اليمين للفريق المنافس ( محمد هاني ) غدا ، وبيلعبوا من لمسة واحدة فقط، بيلعبوا زي لعب الكرة الخماسية ولاعبية كبار في السن مارسيلو ٣٥ سنة وكينو ٣٤ سنة وحارس المرمي ٤٣ سنة ، مالدافع فيلبي ٤٠ سنة ، لكن في مدافع اسمة ليلو عمرة ٢١ سنة بيلعب زي محمد عبد المنعم نجم الاهلي بالضبط”.

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهدف مقابل هدف بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية".

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا 2023، فيما يشارك اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، ممثلا للدولة المستضيفة السعودية وتعد هذه مشاركته الثانية في مونديال الأندية بعد 2005.