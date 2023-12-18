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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

صدى البلد

شاركت زوجة ماجد المصرى رانيا ابو النصر جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع  إنستجرام باحدث ظهور لها .

و تالقت زوجة ماجد المصري،  باطلالة انيقة ومميزة مرتدية توب ستان باللون الأصفر الكب وهو ما كشف عن خصرها المنحوت و قوامها المتناسق.

وتتميز زوجة ماجد المصري، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

و من الناحية الجمالية تعتمد علي وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

 

يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل توبة، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد صالح. ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي "MBC مصر"،بينما تُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد".

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الفنان ماجد المصري رانيا ابو النصر زوجة ماجد المصري مبارك

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زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

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