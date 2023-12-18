أستاذ تمويل: رفع الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص يعود بشكل إيجابي على مجتمع الأعمال

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، اعتبارًا من الأول من يناير، خطوة جيدة ستعود بالنفع على كل العاملين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن القرار دليل المساندة الاجتماعية التي نوه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يعود بشكل إيجابي على مجتمع الأعمال.

تحسين المعنويات

وأوضح أن هذا القرار سياسهم في تحسين معنويات العاملين، والذين كانوا يعانون من ارتفاع في الأسعار في ظل السنوات الماضية، كما أن زيادة المعاشات يساهم في رفع الحياة العامة لأصحاب المعاشات، لمواجهة الظروف المعيشية والاقتصادية.