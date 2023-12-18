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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير هشام يستنكر تصريحات تامر بدوي: "هل دا تحليل كورة؟"

صدى البلد

استنكر أمير هشام مقدم برنامج "+90"، تصريحات تامر بدوي المحلل الرياضي، والتي أطلقها عقب فوز الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي، في كأس العالم للأندية.

 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "تامر بدوي أكد أن الهلال حال وجوده بدلًا من الاتحاد، كان حقق الفوز بكل تأكيد على المارد الأحمر، وهذا الأمر غير صحيح ولا يمكن المراهنة بشكل افتراضي أو واقع غير موجود".

 

وأضاف أمير هشام: "استعجبت تقليل بدوي من قدرة الأهلي، والحقيقة غير ما يطلقه، والواقع هو أن الأهلي اكتسح الهلال برباعية واكتسح الاتحاد بثلاثية".

 

واختتم: "بدوي لم تكن هذه واقعته الأولى، بعدما قلل من قدرات محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية قطر 2021، لا أعلم سر آرائه المستفزة ومقارنته ليست على أرض الواقع وأوجه سؤال له هل دا تحليل كورة؟".

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