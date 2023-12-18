بعد عرضها فى افتتاح الجونة.. أبو يطرح أغنية العالم أعمى على يوتيوب

طرح المطرب “أبو” أغنيته الجديدة باللهجة الانجليزية تحت عنوان العالم أعمي، وهى الأغنية التى قدمها فى حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته السادسة.



الأغنية من كلمات طارق نادين وألحان منير ماهر ومن توزيع سارة شكل،وهي أغنية تم تنفيذها دعما للقضية الفلسطينة.





كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية

العالم أعمى، لا يستطيع رؤية الحقيقة العالم أعمى.

أين الإنسانية؟ سلبوا الحلم البسيط الذي نتشاركه حياة مليئة بالحب والسلام

والمسانده العالم أعمى ولا يملك قلبًا ليرى ارفعوا أصواتكم

كفى قسوه الأطفال يبكون، الأطفال يموتون ان الاوان ان نسمع صراخهم

الأطفال يبكون، الأطفال يموتون الصمت يقتل أحلامهم الأطفال

يبكون يسألون إلى أين يذهبون الأطفال يتساءلون لماذا

أبو يوقف نشاطه الفنى بسبب فلسطين

وكان أبو قد أعلن عن تعليق نشاطه الفني عقب الأحداث المؤسفة فى فلسطين وعاد فقط لتقديم الأغنية الداعمة للقضية الفلسطينة.

أخر ألبومات أبو

طرح النجم أبو، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلى المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "فارق ع الكل" - Lyrics Video- وهى الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم ألبومه الأول الجديد. "فارق ع الكل" هى ثالث أغنية من الألبوم، الذى قرر أن يقدمه خلال الفترة المقبلة، ويقدم من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات.