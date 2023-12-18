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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام البدري: أتمنى صعود الأهلي لنهائي مونديال الأندية.. ومواجهة فلومينينسي لن تكون سهلة

صدى البلد

أكد حسام البدري المدير الفني لفريق الزوراء العراقي، أن النادي الأهلي قدم أداءًا جيدًا أمام اتحاد جدة السعودي، وحقق نتيجة رائعة خلال اللقاء، أسعدت الجماهير وكل المنتمين للقلعة الحمراء.

 

وقال في تصريحات عبر بوكس توبوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "الأهلي بدأ المباراة بضغط جيد على اتحاد جدة، وأخذ زمام المبادرة الهجومية، وكان هناك ثقة وحافز كبير لدى اللاعبين، وأيضًا أحداث المباراة ساهمت في حسم اللقاء، خصوصا أداء اللاعبين واستغلال الفرص قدر الإمكان، وتصدى الشناوي لركلة الجزاء كان لها عامل كبير، وكذلك حالة التوفيق للفريق في هذه المباراة".

 

وأضاف: "كل لاعبي الأهلي كان نجوم المباراة وأيضًا الجماهير كان لها دور كبير التي شجعت الفريق من مدرجات ملعب الجوهرة، ومشاركة كوكا كانت مفاجأة بالنسبة لنا، ولذلك يجب الإشادة بـ كولر الذي تحلى بالشجاعة في الدفع باللاعب، وذلك ناتج عن مشاهدة ومتابعة دقيقة لفريق الاتحاد، كما أن حالة اللاعب كانت جيدة خلال اللقاء، بجانب مروان عطية الذي استعاد الثقة، واختيار كوكا كان رائعا".

وحول مواجهة فلومينينسي البرازيلي، قال: "الأهلي قادر على الفوز بالمباراة، وأتمنى أن يصعد الفريق لنهائي كأس العالم للأندية، لكن المباراة لن تكون سهلة بكل تأكيد، والمطلوب هو اللعب بنفس الثقة وتقليل الأخطاء قدر الإمكان، واستغلال الفرص بشكل جيد".

وزاد: "خبرات اللاعبين مطلوبة في بعض الأحيان، لكن وجود أكثر من لاعب كبير السن قد يكون له تأثير سلبي، وأتمنى أن يكون هذا العامل في صالح الأهلي".

وأكمل: "بالتأكيد كولر كان يحضر جيدا للقاء وشاهد عدة مواجهات لمنافسه، ووجود لاعبين مثل مارسيل وكينو بالتاكيد سيكون لهم تحضير مختلف من جانب الجهاز الفني، وبالتأكيد سيكون هناك تعليمات خاصة للاعبين للتعامل معهم".

وختم: "رخصة البرو، لها بعض المعايير، وهي أعلى شهادة تدريبية، وقمت بتقديم الـCV للاتحاد الآسيوي بصحبة حمزة الجمل، وبدأت في إجراءات الحصول على الرخصة بالفعل".

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