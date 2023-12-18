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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى تكشف تفاصيل حالتها الصحية من مهرجان الجونة

بشري
بشري

كشفت الفنانة بشرى تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لإصابة فى افتتاح مهرجان الجونة السينمائى الدولى.

وقالت بشرى فى تصريح خاص لصدى البلد أنها فى تحسن مستمر، إلا أنها لازالت تضع أحد قدميها فى رباط ضاغط بعد تعرضه لالتواء فى افتتاح الدورة السادسة من المهرجان.

وتابعت بشرى أنها على الرغم من إصابتها وعدم قدرتها على الحركة إلا أنها كانت حريصه على حضور العرض الأولى لفيلم آل شنب للفنانة ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر.
 

 

أعمال بشرى

وشاركت بشري مؤخرا في بطولة فيلم "اولاد حريم كريم" وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية بجانب مشاركتها في إنتاجه أيضا.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

 

وطرحت بشري منذ عدة اسابيع اغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik وتخطت الاغنية  حاجز ال60 مليون علي موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات وهو الرقم الذي يعد قياسيا.

والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار اسلام صبري الذي حرص علي تقديم الاغنية بوجهة نظر جديدة.

الفنانة بشرى بشري مهرجان الجونة السينمائي

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