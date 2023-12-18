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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش هتحضر فيلمها.. هشام عاشور يكشف سبب تغيب نيللي كريم عن مهرجان الجونة

هشام عاشور ونيللى
هشام عاشور ونيللى كريم

كشف هشام عاشور زوج الفنانة نيللي كريم، السبب الحقيقي وراء تغيب نيللي كريم عن الدورة السادسة من مهرجان الجونة.


وقال عاشور في تصريح خاص لـ “صدى البلد” إن نيللي كريم تتواجد في السعودية حاليا منذ أكثر من أسبوع استعدادا لعرض مسرحياتها الجديدة السندباد، وهي المسرحية التى تقدمها مع كريم عبد العزيز بموسم الرياض.

وأضاف عاشور، أن نيللي لم تحضر عرض فيلمها الجديد the goat وهو الفيلم الذى يعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة وتحديدا يوم 20 من شهر ديسمبر الحالي.

 


انضمت النجمة نيللي كريم إلى مسرحية "السندباد"، لتلعب دور البطولة النسائية أمام النجم كريم عبد العزيز، والتي من المقرر عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تفاصيل مسرحية “السندباد” 

 

يقوم النجم كريم عبد العزيز، حاليًا بالتحضير لمسرحية "السندباد"، حيث من المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة في موسم الرياض.

شخصية كريم عبد العزيز ضمن احداث مسرحية السندباد

يجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية شخص يدعى عمر أبو الهول، والذي يختبئ داخل مقبرة قديمة، هذا اثناء هروبه من المعلم سنوسي، ثم يجد داخل المقبرة سلسلة تعود به إلى زمن السندباد، ويقوم عمر بإنتحال شخصية السندباد وكأنه رجع من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة، ويعيش عمر حياة السندباد ومغامراته وبطولاته، حتى يعرف كيف يعود إلى الزمن الحالي، وتؤثر تلك الرحلة والمغامرة في شخصية عمر وتقوم بتغييره.

هشام عاشور نيللي كريم The Goat

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