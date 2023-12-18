عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غير محدد الاتجاه.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

كوريا الشمالية تطلق
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي غير محدد الاتجاه.

فيما قالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا.

وكان أمس، قال خفر السواحل الياباني والجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، في حين أدانت بيونجيانج عروض القوة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ووصفتها بأنها بمثابة 'مقدمة لحرب نووية'.

وتم إطلاق الصاروخ باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وبعد حوالي 20 دقيقة من الإبلاغ الأولي عن الإطلاق، قال خفر السواحل الياباني إن الصاروخ سقط بالفعل.

وذكرت قناة 'إن تي في' أن الصاروخ سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

الزراعة تكشف المستور في قضية البصل: الكميات المضبوطة لا يمكن تخيلها

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

السيسي في طريقه لولاية ثالثة.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات اليوم

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

صدمة في الزمالك.. هيئة المفوضين تقضي بـ استبعاد حسام المندوه من مجلس الإدارة

بعد قرار زيادة المعاشات.. هؤلاء لهم الحق في الجمع بين معاشين بالقانون

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي للغة العربية.. الخارجية: نؤكد تضامننا مع القضية الفلسطينية لتبقى حاضرة

نداء عاجل من الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المجتمع الدولي

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب روسيا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا لـ حزب الله داخل لبنان

للضغط على نتنياهو.. أهالي الرهائن يعتصمون غدا أمام مقر الحكومة الإسرائيلية

حرب غزة.. البكتيريا تنهي حياة جنود بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي

إجراء عاجل من جهاز الأمن الأوكراني بعد اكتشاف أجهزة تنصت بمكتب قائد الجيش

مجلس الحرب الإسرائيلي يفوض مدير الموساد لبدء مفاوضات جديدة للإفراج عن الأسرى

ترشيحاتنا

إصابة كهربا واستبعاد موديست| كولر يضطر لتجهيز هذا اللاعب لقيادة هجوم الأهلي أمام فلومينينسي

لهذا السبب.. إيقاف جديد للقيد داخل نادي الزمالك

لو نسيتها.. كيفية إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام

محمود شوقي: الخطيب طالب لاعبي الأهلي بالتمسك بالحلم

على طريقة جورجينا.. أسماء جلال تثير الجدل بحجاب مكشوف

في تمام الثانية.. إعلان اسم رئيس الجمهورية رسميًا في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة جورجينا.. أسماء جلال تثير الجدل بحجاب مكشوف

العمر مجرد رقم.. ليلى علوى تثير الجدل بمهرجان الجونة

توقع فوز الأهلي على الاتحاد.. فيديو مذهل لـ أمح العالمي أثناء أدائه مناسك العمرة

فريد سميكة.. أول بطل مصري عالمي فى الغطس.. لماذا قطعت رأسه؟

فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ