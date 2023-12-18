غير محدد الاتجاه.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي غير محدد الاتجاه.

فيما قالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا.

وكان أمس، قال خفر السواحل الياباني والجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، في حين أدانت بيونجيانج عروض القوة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ووصفتها بأنها بمثابة 'مقدمة لحرب نووية'.

وتم إطلاق الصاروخ باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وبعد حوالي 20 دقيقة من الإبلاغ الأولي عن الإطلاق، قال خفر السواحل الياباني إن الصاروخ سقط بالفعل.

وذكرت قناة 'إن تي في' أن الصاروخ سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.