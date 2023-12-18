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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. العثور على أجهزة تنصت في مكتب قائد الجيش الأوكراني

قائد الجيش الأوكراني
قائد الجيش الأوكراني

أفادت وسائل إعلام أوكرانية أنه تم العثور على أجهزة تنصت في مكتب القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني.

وقالت: "اليوم، تم العثور على أجهزة تنصت على المكالمات الهاتفية في مكتب القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني.. الأجهزة المكتشفة مصنوعة من عناصر من نوع غير معروف، الأمر الذي حال دون التعرف على الأجهزة".

في الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية بشكل متزايد عن المواجهة المتزايدة بين زيلينسكي وزالوجني، وأثار مقال القائد الأعلى لمجلة "الإيكونوميست" ضجة كبيرة، حيث ذكر أن القوات الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود، وأثار هذا التصريح انتقادات حادة من رئيس النظام في كييف الذي سارع إلى دحضه.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية العام الماضي أن زيلينسكي يريد إقالة زالوجني من منصب القائد الأعلى وتعيينه على رأس وزارة الدفاع، لأنه يعتبره منافسا له في الانتخابات الرئاسية.
 

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