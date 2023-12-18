ميدو: من حق جماهير الأهلي أن تحلم بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي ومدرب الزمالك الأسبق، أنه من حق جماهير الأهلي أن تحلم بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2023.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور: "من حق جماهير الأهلي أن تحلم بالوصول لنهائي كأس العالم للأندية".



وأضاف: "بالروح والإصرار يستطيع الأهلي التأهل لنهائي كأس العالم للأندية.. الأهلي قادر على أن يصبح محور حديث العالم بأجمعه".



وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "كي يتأهل الأهلي عليه التغلب على فريق صعب، ولديه وقت من الراحة، ولديه دوافع كبيرة بعدما شاهد مباراة الأهلي الماضية".