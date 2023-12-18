ميدو: لاعبو الاتحاد اتخضوا من أسلوب الأهلي

أكد أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب نادي الزمالك الأسبق أن لاعبي اتحاد جدة السعودي لم يتوقعوا أسلوب لعب النادي الأهلي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.



وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قرأت مباراة الأهلي والاتحاد من خلال متابعتي لمباريات الاتحاد الماضية، لذا توقعت فوز الأهلي بتلك المباراة".



وأضاف: "لاعبو اتحاد جدة اتخضوا من أسلوب لعب الأهلي، أسلوب الضغط العالي والحفاظ على الكرة بين أقدامهم، الأهلي كان متعثرًا، والاتحاد شاهدوا مستوى الأحمر في تلك المباريات".



وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "كان لدي إيمان أن ثقة الاتحاد الزائدة ستجعل لاعبي الأهلي يخرجون كل ما لديهم في المباراة".