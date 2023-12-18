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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دافع للانتقام| هل أهان مارسيلو الأهلي بهذه الكلمة قبل موقعة نصف النهائي

مارسيلو
مارسيلو

كريم بنزيما قال قبل مباراة الأهلي واتحاد جدة إنه لا يعرف النادي الأهلي، فعلى الفور تكفل لاعبو الأهلي بالتعريف عن أنفسهم لصاحب الكرة الذهبية الذي خرج من المستطيل الأخضر لا يعرف سوى حسرة الخسارة وقوة الأهلي.

وعلى نفس المسار.. تناقلت وسائل إعلام تصريحات عن مارسيلو اعتبرها الأهلاوية تقليلًا من قيمة الفريق الأحمر.. وطالبت اللاعبين بالرد عليها في الملعب.

ماذا قال مارسيلو ؟

مارسيلو نجم نادي ريال مدريد السابق وقائد فريق فلومينينسي الحالي، واحد أساطير كرة القدم عبر تاريخها تحدث عن المباراة قائلًا: "كل فريق يمتلك عدة حوافز لحصد اللقب، وأي فريق يشارك في البطولة سيقدم أفضل ما لديه، نحترم جميع الفرق المشاركة، وسنحاول إسعاد جماهير فلومينينسي".

وقال نجم ريال مدريد الأسبق، عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "فلومينينسي يمتلك كل الإمكانيات للمنافسة بقوة على كأس العالم للأندية والفوز باللقب".

وأضاف: "شاركت من قبل في كأس العالم للأندية 4 مرات مع ريال مدريد وفزت باللقب في جميعها لكن هذه النسخة الاهم بالنسبة لي بسبب خوض المنافسة مع فريق طفولتي".

تصريحات منسوبة لمارسيلو تغضب الأهلاوية 

وفي سياق تصريحات مارسيلو نقلت وسائل إعلام وصفحات على السوشيال ميديا، تصريحات للنجم البرازيلي قال فيها إنه من الجيد مواجهة الأهلي في نصف النهائي.

وأضاف أنه من الجيد أيضا الابتعاد عن مواجهة بنزيما وكانتي وفابينيو، وذلك تلميحًا للتشكيك في قدرة النادي الاهلي.

وعلى الرغم من تناقل هذه التصريحات لكنها لم تستند إلى مصدر رسمي، فيما اعتبرها جماهير أهلاوية محفزة للاعبي الأهلي من أجل الرد في الملعب.

 موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي 

يلتقي الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وصعد الأهلي لهذا الدور بعد تغلبه على اتحاد جدة في ربع النهائي بنتيجة 3 / 1 في مباراة سيطر عليها الأهلي كليًا.
 

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