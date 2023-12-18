حادث تصادم بالقرب من موكب الرئيس الأمريكي.. تفاصيل

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين، بوقوع حادث تصادم بالقرب من موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديلاوير.

وذكرت الوكالة أن الرئيس بايدن وقرينته جيل بايدن بخير، دون تعرضهما لأي أذى جراء الحادث.

ومن ناحية أخرى، حث أكثر من 130 موظفًا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية إدارة الرئيس جو بايدن على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة في رسالة موجهة إلى وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس الشهر الماضي وحصلت عليها الآن شبكة سي إن إن.

جاء في الرسالة: “إننا ننضم إلى زملائنا و أقراننا في الكابيتول هيل، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية، وعبر السلطة التنفيذية الذين أعربوا عن مخاوف مماثلة في حث إدارة بايدن على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية”.

ولم يتم ذكر أسماء الموظفين في الرسالة، المؤرخة في 22 نوفمبر 2023، لكنهم يقولون إنهم يعملون في العديد من الوكالات الفيدرالية داخل الوزارة بما في ذلك إدارة الهجرة والجمارك، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.

