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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من جديد.. عرض مغرٍ لـ محمد صلاح بالدوري السعودي

صدى البلد

أثار الإعلامي السعودي أحمد علام، جدلاً حول عودة تفاوض اتحاد جدة مع النجم المصري محمد صلاح.

 

وأشار أن المفاوضات في طريقها للعودة، وكان قد عرض اتحاد جدة ١٧٠ مليون استرليني لنادي ليفربول، و٥٠ مليون دولار لمحمد صلاح.

 

وأكد أن فكرة التعاقد مع محمد صلاح لازالت موجودة، باعتباره من أفضل لاعبي العالم.  

 

وأعلن المدرب الألماني يورجن كلوب تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وجاء التشكيل كالتالي: 

حراسة المرمي: إليسون بيكر

خط الدفاع ترينت ألكسندر ارنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، واتارا إيندوا، جرافريتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز

الألماني يورجن كلوب الدوري الإنجليزي الدوري السعودي عرض اتحاد جدة لنجم المصري محمد صلاح محمد صلاح

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