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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: مقتل جنود في جيش الاحتلال بسبب بكتيريا بالمستشفيات

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

كشفت قناة “كان” العبرية، اليوم الإثنين، عن وفاة جنود عقب إصابتهم بجراح خطرة خلال المعارك البرية بغزة، عقب إصابتهم ببكتيريا مقاومة داخل المستشفيات "الإسرائيلية".

 

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، عن إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.

 

واندلعت اشتباكات بين أفراد المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، عقب اقتحام الاحتلال للمدينة.

فيما وجه الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، نداء عاجلا للمجتمع الدولي بتوفير الحماية للطواقم الطبية والمستشفيات في قطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس الأحد، على "أهمية ضغط فرنسا والدفع باتجاه وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وشدد اشتية، خلال استقباله وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في رام الله، على "ضرورة فتح كافة المعابر مع القطاع لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود خاصة لمناطق شمال القطاع، وإعادة الكهرباء والمياه"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
 

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