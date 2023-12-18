أول تعليق أمريكي على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

نددت الولايات المتحدة بالتجربة التي أجرتها كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، على صاروخ باليستي ووصفتها بأنها تشكل تهديدا لجيرانها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "عمليات الإطلاق هذه تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شأنها شأن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخرى التي أجرتها بيونجيانج هذا العام".

فيما قال مسؤول حكومي ياباني، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، هو صاروخ من طراز ICBM يبلغ مداه أكثر من 15 ألف كيلومتر (9300 ميل) ويمكن أن يصل إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

وأدلى نائب وزير الدفاع البرلماني شينغو مياكي بهذه التصريحات للصحفيين، مضيفا أن الصاروخ طار لمدة 73 دقيقة تقريبا.

وكان أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الإثنين، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي غير محدد الاتجاه.

فيما قالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا.

وكان أمس، قال خفر السواحل الياباني والجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، في حين أدانت بيونجيانج عروض القوة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ووصفتها بأنها بمثابة 'مقدمة لحرب نووية'.

وتم إطلاق الصاروخ باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وبعد حوالي 20 دقيقة من الإبلاغ الأولي عن الإطلاق، قال خفر السواحل الياباني إن الصاروخ سقط بالفعل.

وذكرت قناة 'إن تي في' أن الصاروخ سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.