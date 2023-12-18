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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 4 جنود بجيش الاحتلال وإصابة آخر في جنوب قطاع غزة

قتلى جيش الاحتلال
قتلى جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل 4 جنود في المعارك الدائرة بقطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنديا قد أصيب جراء المعارك في قطاع غزة.

وكانت كشفت قناة “كان” العبرية، اليوم الإثنين، عن وفاة جنود عقب إصابتهم بجراح خطرة خلال المعارك البرية بغزة، عقب إصابتهم ببكتيريا مقاومة داخل المستشفيات "الإسرائيلية".

 

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، عن إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.

 

واندلعت اشتباكات بين أفراد المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، عقب اقتحام الاحتلال للمدينة.

فيما وجه الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، نداء عاجلا للمجتمع الدولي بتوفير الحماية للطواقم الطبية والمستشفيات في قطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس الأحد، على "أهمية ضغط فرنسا والدفع باتجاه وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

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