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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاده.. تعرف على أيفيهات لطلعت زكريا| فيديو

طلعت زكريا
طلعت زكريا

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان طلعت زكريا، حيث أنه من مواليد يوم 18 من شهر ديسمبر عام 1960.

 

نبذة عن حياة الفنان طلعت زكريا 

تخرج الفنان طلعت زكريا من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984 وبدأ مشواره الفني خلال مسرحية الشخص عام 1982 وقدّم عدداً من الأعمال التلفزيونية والمسرحية. 

 

بداية مرض طلعت زكريا 

وفي سبتمبر 2007 أُصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة  لكنه تعافى منها لاحقا وحقق فيلمه طباخ الريس إيرادات جيدة، متزوج وله من الأبناء عمر وأميمة.

 

أشهر إفيهات طلعت زكريا 

وعلى مدار أكثر من عشرون عاما قدم طعت زكريا العديد من الأعمال الفنية سواء فى السينما أو المسرح أو حتى فى التلفزيون.

ومع كل عمل كان هناك بصمة لطلعت زكريا  بسبب الإيفهات التى يقدمها فى العمل، وقامت قناة روتانا بعمل فيديو جمعت فيه أشهر إيفهات طلعت زكريا على مدار تاريخه.

 

وفاة طلعت زكريا 


توفي في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الأولى من الفجر، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

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