عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ بالقليوبية 7 ساعات

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن انقطاع المياه اليوم الإثنين عن شرق الطريق السريع بمدينة طوخ، لمدة 7 ساعات وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.


وكشفت الشركة، في بيان لها، أنه يأتي انقطاع المياه بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ، منوهة أصحاب المخابز والمصالح بتلك المنطقة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.


وأوضحت الشركة أنه سيتم العمل بالمنطقة المذكورة والدفع بالفرق القنية، وسيتم العمل علي إعادة ضخ المياه من جديد في الشبكات فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وكذلك التأكد من صلاحية المياه للشرب وسلامتها علي المواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحى أصحاب المخابز مدينة طوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

اعرف هتقبض كام؟.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

موضوعات متعلقة

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وشهادة التعليم الأساسي بالقليوبية

حجز قضية المتهمين بإنهاء حياة شاب ليلة العيد فى كفر شكر للنطق بالحكم

تأجيل محاكمة المتهمين بالقتل واستعراض القوة في القليوبية

الكشف على 1231 حالة مرضية في قافلة طبية بكفر شكر ..صور

اتق شر من أحسنت إليه|عامل ينهي حياة نجل مديره بعد طلب فدية

6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق في طوخ بالقليوبية

جريمة ليلة العيد| المحكمة تسدل الستار في قضية مقتـ.ل شاب بالقليوبية غدا

للمرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص بالقليوبية

ترشيحاتنا

متى تقول دعاء الضحى؟.. لديك فرصة للتخلص من الكرب خلال 107 دقائق

3 قنوات مجانية| شاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بهذه الطريقة

السجن المشدد 15 عاما لـ«شخصين» أنهيا حياة عروسين بأسيوط| تفاصيل كاملة

اكتشاف كنز عمره 6 ملايين سنة بجبال صقلية سيغير الحياة .. تفاصيل

تعطل الخدمات في محطات الوقود بإيران و"عصفور المفترس" الإسرائيلية تعلن مسؤوليتها

التشكيل المتوقع للأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

طريقة عمل السبيط طاجن

لا يتحمل كونه زوج الست.. آخر صور لـ شيرين وحسام حبيب قبل الطلاق

فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ