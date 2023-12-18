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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة السيول .. اصطفاف للسيارات والمعدات الهندسية لمواجهة تغير الأحوال الجوية بالمنيا

اصطفاف للسيارات والمعدات
اصطفاف للسيارات والمعدات

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا  استكمال التجهيزات الخاصة بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة  وأعضاء اللجنة المشكلة للوقوف على مدى جاهزية المحافظة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء فروع للشبكة في جميع المحافظات.

وكلف محافظ المنيا سكرتير عام المحافظة، بمرافقة اللجنة للتفتيش على اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصة بمجابهة الأزمات والسيول على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة وكافة الشركات والمديريات وذلك بأرض الاصطفاف بمدينة المنيا الجديدة، للتأكد من مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية واستعداداً لمواجهة الأزمات والكوارث والسيول .

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جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمركز إدارة الأزمات بالديوان العام ولقاء ممثلى الجهات و المديريات المختلفة بغرفة إدارة الأزمات .

وأكد المحافظ أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآلات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ، موجهاً بضرورة رفع كفاءة العاملين وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجئة لتجربة جميع المعدات على الطبيعة، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها للتأكد من عملها بفاعلية، والتدريب على أنسب أسلوب لمواجهة الأزمة و القرار المناسب للمواجهة .

كما كلف المحافظ جميع رؤساء المدن ومديريات الخدمات بضرورة المتابعة الميدانية ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق والمعدات واستيعاب أعضائها للمهام المكلفين بها، وبيان مدى كفاءتها وإجراء الصيانة اللازمة لإدارة العمل بشكل فعال وبكفاءة عالية.

 

 

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