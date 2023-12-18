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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحث امتداد الخط الرابع لـ مترو الأنفاق 4.5 كيلو متر جنوب 6 أكتوبر

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية ليحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء ماتسونجا هيديكي المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط وأوروبا لوكالة التعاون الدولي اليابانية - الجايكا  وتوياما كي – نائب المدير الإقليمي و الذي سيتسلم مهام عمله الشهر القادم خلفا للسيد / ماتسونجا هيديكي


في بداية اللقاء أكد الوزير علي عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين مشيدا  بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في قطاع النقل ومن جانبه أكد السفير الياباني بالقاهرة علي سعادته بزيارة مقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تجسد التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف القطاعات

وتناولت المباحثات التعاون المستقبلي  بين وزارة النقل والچايكا اليابانية لتأهيل وتدريب 100 مهندس مصري علي تخطيط وتنفيذ منظومة النقل الحضري داخل المدن المزدحمة مثل (القاهرة – طنطا – الزقازيق – المنصورة و...... ) حيث أكد ماتسونجا هيديكي علي التنسيق مع المسئولين في وزارة النقل لبدء البرنامج التدريبي للمهندسين المصريين خاصة وأن المهندسين المصريين يتمتعون بخبرات عالية والعاصمة الإدارية الجديدة تجسد التميز الكبير لهم

ثم تباحث الجانبان حول التعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتي الفسطاط بطول 19كم لعدد 17 محطة سواء فيما يتعلق بالجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار - المساحة) او فيما يتعلق بأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة - الفسطاط)

وتطرقت المباحثات إلي التعاون  المشترك  المستقبلي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مروراً بمدينة نصر والقاهرة الجديدة والمرحلة الثالثة التي تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتي العاصمة الإدارية الجديدة حيث تم الاتفاق علي بدء دراسات الجدوى للمرحلتين إبريل 2024 مع التأكيد على شمول التعاون المشترك في المرحلة الثالثة توطين صناعه الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية في مصر من خلال التعاون في انشاء مصانع للجانب الياباني في مصر ثم الانطلاق للتصدير لدول الشرق الاوسط

و أكد الوزير ان وزاره النقل بناء على تعليمات فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  تنفذ خطه شامله لتوطين صناعه النقل في مصر ومنها صناعه السكك الحديدية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية

وفي ختام الاجتماع ناقش الجانبان دراسة امتداد المرحلة الاولى من الخط الرابع للمترو لمسافه 4.5 كيلو متر جنوب مدينة السادس من أكتوبر وذلك لخدمه الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة

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