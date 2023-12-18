وزير دفاع بريطانيا السابق: تكتيكات نتنياهو تغذي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 50 عاما جديدا

قال وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس، إن تكتيكات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تغذي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لمدة 50 عاما أخرى.

وأضاف بن والاس في مقالة لصحيفة تلجراف: "كان خطأ نتنياهو منذ البداية يكمن في تفويت الهجوم تماما أساليبه لن تحل هذه المشكلة على العكس، أعتقد أن تكتيكاته هذه ستجعل الصراع يستمر لمدة 50 عاما أخرى".

وأعرب الوزير السابق عن اعتقاده، بأن تكتيكات رئيس الوزراء الإسرائيلي تعمل على "إضعاف" إسرائيل.

وفي 7 أكتوبر الماضي، شنت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذها الجناح العسكري للحركة "كتائب القسام"، وخلالها تسلل المقاتلون الفلسطينيون إلى المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل، حيث أطلقوا النار على عسكريين ومدنيين، واحتجزوا أيضا أكثر من 200 رهينة. وهو ما رد عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة.