صحة الوادي الجديد تشن حملات على المحال التجارية

أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتور أحمد محروس، أنه تم شن حملات على محال بيع وتداول الأغذية بمركز الخارجة، من خلال إدارة الطب الوقائي، وأسفرت عن ضبط منتجات منتهية الصلاحية ومنتجات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى أن المضبوطات شملت كميات من الأغذية المجمدة منتهية الصلاحية.



وقال محروس في بيان اليوم، إنه تم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه على المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات بمحلات بيع وتداول الأغذية حفاظا على تقديم الغذاء الصحي والمناسب للمواطنين.



وعلى صعيد آخر، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد المهندس سيد عبد العزيز انطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات الوسطى لتولي المناصب العليا والقيادية والذي جرى إعداده بالتعاون والتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية والإدارات التعليمية.



وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن مدة البرنامج 4 أسابيع تدريبية بواقع 100 ساعة تدريبية، حيث يشمل الأسبوع الأول مهارات التنمية البشرية والعلاقات العامة بواقع 20 ساعة تدريبية بإداراتي بلاط والداخلة التعليميتين، وسيتم انطلاق البرنامج بالإدارات التعليمية في الخارجة وباريس والفرافرة.



وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار خطط تدريب كوادر الصفوف الثانية والثالثة لتولي المناصب العليا والقيادية، ليصبح ذلك معيارا أساسيا من معايير تقييم الآداء.