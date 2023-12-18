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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جولات استفزازية وطقوس تلمودية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستعمرون يقتحمون
مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية باقتحام مستوطنون ، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال شهود عيان، إن عشرات مستوطنين  اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وفي سياق اخر، كشف المسؤولون والمسعفون في إسرائيل، اليوم الاثنين، أن امرأة أصيبت في هجوم إطلاق نار في الضفة الغربية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مجلس بنيامين المحلي إنه تم إطلاق النار على سيارتين إسرائيليتين بالقرب من مستوطنة عطيرة بنيامين.
 

وأضاف أن المهاجمين فروا نحو رام الله.

وبدورها، قالت خدمة الإنقاذ ماجن ديفيد أدوم "نجمة داوود الحمراء، إن مسعفيها يعالجون امرأة أصيبت بطلق ناري.

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