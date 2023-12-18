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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات وتمهيد الطرق بمراكز المنيا

حملات للنظافة ورفع
حملات للنظافة ورفع الاشغالات

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع بصفة عام ، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم.

 

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ففي مراكز (ابوقرقاص - العدوة – سمالوط)، نفذت الوحدات المحلية حملات لصيانة الأعمدة وإنارة الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق الوحدة المحلية لقرية بنى موسى بمركز ابوقرقاص، وحي شمال وغرب المدينة وشارع سعد زغلول وقرى( بني خالد – قلوصنا – شوشة – اسطال) بمركز سمالوط ،وعدد من الشوارع الرئيسية بمركز العدوة، حيث استهدفت الحملات صيانة الأعمدة وتركيب الكشافات بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية للحفاظ على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى رفع المخلفات الصلبة والقمامة من الأحياء والشوارع الرئيسية للقرى والأحياء.

كما واصلت الوحدات المحلية بمركزي (المنيا - بني مزار) جهودها في تنظيم حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى وطريق مصر أسوان الزراعي، حيث تم رفع القمامة من الطريق العام بقرية تلة وماقوسة بالمنيا، وحي شرق وقري (ابوجرج - صفط - بني علي) ببني مزار، وتم نقل المخلفات إلى الظهير الصحراوي، الي جانب القيام بأعمال صيانة للأعمدة والكشافات وتغيير اللمبات التالفة بدائرة الوحدة المحلية.

ومن جانب آخر، تابعت الوحدة المحلية بمركز مطاي، جهودها في رفع وإزالة الإشغالات بـ ( ميدان النافورة - شارع الثورة - شارع التجارة – شارع المدينة ) بحي جنوب المدينة وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق وتوسيع نهر الطريق للسيارات والمارة من المواطنين، إلى جانب تسوية وتمهيد الشوارع المؤدية الى المصالح الحكومية ، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم .

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