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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة"

صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية كفر الصالحين بمغاغة

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

تنظم مديرية الصحة اليوم قافلة طبية علاجية بقرية كفر الصالحين بمركز مغاغة على مدار يومين متتاليين 18 و19 ديسمبر الجاري، ضمن مبادرة " حياة كريمة " تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية كفر الصالحين بمغاغة ضمن حياة كريمة

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وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن" بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الباطنة الخدمات الطبية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تقديم الخدمات العلاجية ضمن مبادرة حياة كريمة محافظ المنيا

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