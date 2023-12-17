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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1827 مريضا خلال قافلة طبية

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا، بالمنظومة الصحية حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية وفى مقدمتها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع، إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

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وأشار المحافظ أن مديرية الصحة تواصل تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة حيث أسفرت نتائج القافلة الطبية التي نفذت يومي 13 و 14 ديسمبر الجاري بقرية منشأة الدهب التابعة لمركز المنيا عن توقيع الكشف على 1827 حالة وصرف العلاج بالمجان.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت عدداً من التخصصات المختلفة منها الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، أنف وأذن وضمت إجراء الكشف الطبي على 355 حالة جراحة، 359 حالة أطفال، 287 باطنة، 109 نساء، 87 حالة أسنان، 305 جلدية، 141 أنف وأذن، 57 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 150 تحليلا مختلفا و8 حالات موجات صوتية و 4 حالات أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 125 حالة، وإجراء 11 حالة خلع أسنان وتحويل 10 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 205 متردداً .

 

أسامة القاضي محافظ المنيا التخصصات المختلفة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القطاع الخاص والاستثماري لمبادرة الرئاسية حياة كريمة وكيل وزارة الصحة

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