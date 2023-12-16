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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يضم رئيس الشيوخ ومدير مكتبة الإسكندرية.. ننشر التشكيل الكامل لمجلس أمناء جامعة المنيا

مجلس أمناء جامعة
مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية

أعلن مجلس أمناء جامعة المنيا الاهليه ، عن تشكيله الجديد والذي يضم كلا من: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية العليا السابق رئيساً لمجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية والدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية نائباً لرئيس مجلس الأمناء والدكتور أحمد شوقي زهران نائب رئيس جامعة المنيا الأسبق للدراسات العليا والبحوث، أميناً لمجلس الأمناء.


كما يضم مجلس الأمناء اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، وعدد من القيادات الجامعية السابقين والرموز العلمية بجامعة المنيا وهم الدكتور جمال أبو المكارم والدكتور ماهر جابر رئيسي جامعة المنيا الأسبقين ونواب رؤساء الجامعة السابقين الدكتور أحمد السيد والدكتور محمد جلال والدكتور أبو بكر محى الدين.

ومن الرموز العلمية الدكتور ممدوح نصار الأستاذ بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة والدكتور محمد ابراهيم ذكى الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم.

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يشار إلى ان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اعلن اختيار رؤساء ونواب رؤساء مجالس أمناء 5 جامعات أهلية هي جامعة أسيوط الأهلية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وجامعة المنصورة الأهلية وجامعة المنيا الأهلية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مجالس أمناء الجامعات الأهلية الخمسة قد اختارت في اجتماعاتها رموزًا وطنية كبيرة على رأس مجالس أمنائها للاستفادة من خبراتها العظيمة التي يتمتعون بها في دعم هذه الجامعات.  

أسامة القاضي محافظ المنيا التعليم العالي والبحث العلمي الدستورية العليا السابق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وزير التعليم العالي والبحث العلم

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