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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالمجان| توقيع الكشف الطبي على 1869 مواطنا خلال قافلة طبية بسمالوط

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً، بالمنظومة الصحية حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية وفى مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع، إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

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وأشار المحافظ أن مديرية الصحة تواصل تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة حيث أسفرت نتائج القافلة الطبية التي نفذت يومي 11 و 12 ديسمبر الجاري بقرية العزيمة بمركز سمالوط، عن توقيع الكشف على 1869 حالة وصرف العلاج بالمجان.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت عدداً من التخصصات المختلفة منها الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، أنف وأذن وضمت إجراء الكشف الطبي على274 حالة جراحة، 295 حالة أطفال، 266 باطنة، 87 نساء، 87 حالة أسنان، 185 جلدية، 137 أنف وأذن، 36 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 132 تحليلاً مختلفا و11 حالة موجات صوتية و 4 حالات أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 121 حالة، وإجراء 10 حالات خلع أسنان وتحويل 11 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 118 متردداً .
 

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