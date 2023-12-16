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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملات تفتيشية

المرور على 432 منشأة طبية خاصة وتحرير 43 محضر غلق بالمنيا

حملات رقابية على
حملات رقابية على المنشآت الطبية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية وكافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية وسوق الدواء وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية نفذت عدد من الحملات الرقابية التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع المراكز، حيث تم المرور على 432 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات ومعامل، أسفرت الحملات عن ضبط عدد 273 منشأة مخالفة وتحرير 43 محضر غلق إداري لمنشآت مخالفة.

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وأوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، انه تم تحرير 4 محاضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة وتم تحريز المضبوطات.

مشيراً إلى أن عدد المنشآت الطبية الخاصة التي تم ترخيصها بلغ 16 منشأة طبية، وأضاف انه تم انذار 153 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع وإنذار 107 منشأة بعدم التشغيل، بالإضافة إلى فحص 3 شكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها.

 

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