السيطرة على حريق شب في 3 حظائر للماشية بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في 3 حظائر للماشية بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية، وتم إخماد الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة ، وأخطر المعمل الجنائي وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حريق نشب بـ 3 حظائر مواشي بإحدى قرى مركز ملوي، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق، ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية للتعامل مع الحريق وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر في الأروح البشرية، وجارٍ تكثيف التحريات من قبل المعمل الجنائي للوصول إلى أسباب الحريق وكشف ملابسات الواقعة ، وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة.