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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عمل المنيا: تعيين 665 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري خلال نوفمبر الماضي

دورات تدريبية على
دورات تدريبية على التفصيل

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الدولة تسعى إلى توفير فرص عمل للشباب ،إلى جانب الاهتمام بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل وإصقالهم بالمهارات والقدرات الفنية لتوفير فرصة عمل لائقة أو المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتأهيل الشباب لسوق العمل وإشراكهم في عمليات التنمية.

 

 

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واستعرض محافظ المنيا ، تقريرا لمديرية العمل عن جهود المديرية، خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، وكيل وزارة العمل بالمحافظة، أنه تم تعيين 665 شاباً وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من جميع المؤهلات والتي ترد شهادات القيد الخاصة بهم إلى المديرية.

كما قدم مركز التدريب المهنى من خلال السيارة المتنقلة فى أبيوها بمركز أبوقرقاص دورة تدريبية عن التفصيل ضمن الدورات المجانية التى تقدمها مراكز التدريب المهنى بالمديرية .

على مهن التفصيل والخياطة وصيانة الدش والمحمول، والأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف، وذلك للتيسير على الشباب و تأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير حيث يتضمن التدريب جوانب نظرية وعملية، كما يشمل عددًا من المميزات من بينها توفير وسيلة انتقال من وإلى مركز التدريب، والمواد الخام اللازمة لعملية التدريب، علاوة على منح المتدرب شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازه للدورة بنجاح.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تأهيل الشباب لسوق العمل توفير فرص عمل للشباب خلال شهر نوفمبر شهاده معتمده مشروعات صغيرة منشآت القطاع الخاص والاستثمارى

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