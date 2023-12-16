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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لقاءات توعية لطلاب المدارس بخطورة الإدمان وتعاطى المخدرات في المنيا

ندوات توعوية لطلاب
ندوات توعوية لطلاب المدارس

نظمت إدارة الشباب والطلاب بالمنيا، برنامجا متكاملا لتوعية طلاب المدارس بخطورة الادمان والمخدرات وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المنتشرة في تلك المرحلة العمرية، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومديرية التربية والتعليم، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تنظيم اللقاءات و الندوات في إطار اهتمام المحافظة برفع الوعي والثقافة لدى الطلاب والأطفال وتوسيع إداركهم بالقضايا المجتمعية المختلفة.

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وقالت ماريه نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، أن البرنامج شمل تنفيذ لقاءات وفعاليات لتوعية طلاب 400 مدرسة على مستوى كافة الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة التسع من خلال بث رسائل توعوية تتناول أضرار الإدمان والمخدرات، بالإضافة لتوعية الطلاب بمجهودات الدولة في مواجهة ظاهرة الإدمان والمخدرات من خلال توفير العلاج بالمجان وفى سرية تامة من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023، كذلك التعريف بالمراكز العلاجية المنتشرة على مستوى الجمهورية ومنها مستشفى العزيمة لتأهيل المتعافين من الإدمان بمركز سمالوط .

وأضافت، انه عقب الانتهاء من تنفيذ البرنامج وفى إطار الاحتفال باليوم العالمى للتطوع، تم تنظيم احتفالية كبرى بمكتبة مصر العامة لتكريم وحدة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمحافظة المنيا تقديرا للمجهود المبذول في توعية طلاب المدارس بالمحافظة خلال الفصل الدراسى الأول .

أسامة القاضي محافظ المنيا الإدمان والمخدرات الإحتفال باليوم العالمى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا صندوق مكافحة وعلاج الإدما وتعاطى المخدرات

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